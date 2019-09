PROMOTED: TCL's new headphone range - they can do everything you want, and won't break the bank

Oubliez le bruit extérieur grâce à la technologie à annulation de bruit qui équipe les deux modèles et profitez de votre musique dans n’importe quel environnement. Vous pouvez les replier pour un transport facile, ce qui en fait les compagnons parfaits pour tous vos voyages.

Il y a quelques différence entre les deux modèles, en effet TCL a cœur de vous proposer le choix même lorsque l’on parle de produits premium.

Le ELIT200NC qui dispose d’un design de type contour de nuque permet d’embarquer des haut-parleurs dotés d’aimants en néodyme de 12.2mm avec diaphragmes en polymère pour délivrer un son précis, équilibré et profond. Vous pouvez choisir la taille de vos oreillettes pour un confort optimal et son design est conçu pour une utilisation prolongée. Une charge entière permet d’utiliser les écouteurs pendant 10h de musique en continu, (8h avec activation de l’annulation de bruit) et une charge rapide de 15 minutes jusqu’à 2h d’écoute.

Le design du ELIT400NC étant plus imposant, celui-ci dispose de 22h d’autonomie avec une charge complète. (Plus long que n’importe quel vol direct aujourd’hui), ou jusqu’à 18h avec l’activation de l’annulation de bruit. 15 minutes de charge rapide vous accordera jusqu’à 4h d’utilisation. Les haut-parleurs de 40mm en néodyme délivrent des basses profondes, puissantes et contrôlées, des mediums précises et détaillées, des aigues claires. Le confort est assuré par des coussinets à mémoire de forme, doux et respirant, qu’importe la durée d’utilisation.

Depuis 35 ans, TCL est une marque d’électronique grand public parmi les plus innovantes. Vous ne le savez peut être pas mais il est très probable que TCL ait été impliqué dans la fabrication de vos smartphones, appareils de cuisine ou téléviseurs. Désormais, TCL va devenir votre marque préférée dans l’univers du son avec ses gammes de casques haute performance. Si vous voulez le meilleur et non pas l’impossible alors les modèles ELIT200NC & ELIT400NC vous satisferont à un prix imbattable.

