PROMOTED: TCL's new headphone range - from large to small

Parfois les petits détails font la différence. Au premier regard, rien ne semble différencier les modèles intra-auriculaires sans fil MTRO100BT et SOCL200BT. Les deux sont des écouteurs sans fil avec commande et microphone intégrés. Et pourtant…

Le modèle MTRO100BT a une connectivité Bluetooth 5.0 ce qui signifie, une connexion rapide, stable, fluide avec une portée allant jusqu’à 10m. La batterie en polymère Lithium-Ion assure 17h d’écoute en continu et peuvent durer jusqu’à 3h avec une charge de 15 minutes seulement.

Le modèle SOCL200BT a également ces capacités : connectivité Bluetooth 5.0, 17h d’écoute en continu/ 3h avec une charge de 15 minutes. Le SOCL200BT dispose d’un tour de cou ultra flexible pour un confort optimal et la possibilité de le plier sans crainte de l’endommager, ce qui est également valable pour le MTRO100BT.

Cependant, le MTRO100BT a en plus, un design conçu pour s’isoler du bruit extérieur. Vous pourrez choisir entre trois tailles d’oreillettes pour plus de confort et une isolation optimale pour mieux profiter de votre musique. Les haut-parleurs en résine de polymère et néodyme délivrent un son clair, riche et puissant avec des basses dynamiques et précises.

Le SOCL200BT est un peu différent. Le design des oreillettes est prévu pour offrir une bonne tenue dans les oreilles et leurs haut-parleurs en aimants de néodyme avec diaphragme en polymère mesurent 12.2mm. Les basses sont également riches mais ces hauts-parleurs certes plus grands mais tout aussi efficaces, peuvent délivrer des aigues claires et un son riche. Le design translucide avec dégradé de couleurs en font des écouteurs également beaux à regarder.

Ainsi, en intégrant des différences lors de la conception, TCL vous propose deux types d’écouteurs différents. Depuis 35 ans, TCL est une marque d’électronique grand public parmi les plus innovantes. Vous ne le savez peut être pas mais il est très probable que TCL ait été impliqué dans la fabrication de vos smartphones, appareils de cuisine ou téléviseurs. Désormais, TCL va devenir votre marque préférée dans l’univers du son avec ses gammes de casques haute performance et barres de son.

Naturellement, les deux modèles sont identiques sur un certain nombre de points comme offrir un son précis, des appels clairs avec le microphone intégré, un design fait pour durer et un excellent rapport qualité/prix. Retrouvez nos produits et voyez par vous-même comment quelques petits détails peuvent faire la différence en vous rapprochant de votre distributeur ou en allant sur les sites de TCL ou Amazon.

Pour acheter le MTRO200BT, allez sur Amazon.

Pour acheter le MTRO100BT, allez sur Amazon.