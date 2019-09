Promoted: TCL soundbar is slim, discreet and powerful

Depuis 35 ans, TCL est une marque d’électronique grand public parmi les plus innovantes. Vous ne le savez peut être pas mais il est très probable que TCL ait été impliqué dans la fabrication de vos smartphones, appareils de cuisine ou téléviseurs. Désormais, TCL va devenir votre marque préférée dans l’univers du son avec ses gammes de casques haute performance et barres de son.

Lorsque vous choisissez une TV, vous optez pour celle avec la meilleure qualité d’image. Une fois à la maison, vous êtes satisfait de votre achat mais la qualité du son n’est pas toujours à la hauteur de vos espérances. C’est pourquoi TCL vous propose plusieurs solutions pour améliorer la qualité du son à un prix abordable et sans enlaidir votre TV avec des haut-parleurs disgracieux.

La barre de son TS7010 est un modèle performant, offrant un son de haute qualité. Il est doté de deux haut-parleurs d’aigues de 38mm et de deux haut-parleurs de basses et mediums de 11cm avec membranes en papier dopé, alimentés par une puissance de 160 watts. Connectez-le facilement à votre TV grâce au retour audio HDMI ARC pour une qualité de son exemplaire. Elle est également compatible Bluetooth 4.2 et Dolby Digital tout comme les autres modèles de sa gamme et son caisson de basse sans fil est équipé d’un haut-parleur de 16,5cm d’une puissance de 160 watts.

Ainsi la barre de son TS7010 transforme le son de votre TV comme jamais pour une plus grande variété, plus de dynamisme et de précision. Un kit mural et une télécommande sont inclus. 3 modes d’équalisation adaptent le son au programme que vous regardez.

La barre de son TS5010 est un modèle compact à un prix accessible dans la gamme TCL. Il mesure seulement 80 cm de large mais embarque deux haut-parleurs de 51mm en papier dopé d’une puissance de 120 watts pour un son clair et puissant. Elle est compatible Bluetooth 4.2 pour un streaming sans fil et Dolby Digital pour une expérience cinématique authentique. Elle est accompagnée de son caisson de basses de 120 watts et haut-parleur de 13 cm : ainsi mêmes les scènes d’actions hollywoodiennes les plus intenses ont la puissance et la profondeur de son qu’elles méritent.

La barre de son TS5010 propose 3 modes d’équalisation pour s’adapter à tout type de contenu. Elle est fournie avec son kit mural et sa télécommande. Elle est aussi pratique pour un usage musical.

Les deux modèles TS5010 et TS7010 sont faciles et rapides à installer. On ne peut pas faire plus simple pour que vos films et programmes préférés bénéficient d’un son puissant et riche. Faîtes plaisir à vos oreilles et retrouvez toute la gamme sur notre site TCL ou chez Amazon. Votre TV mérite une barre de son de qualité.